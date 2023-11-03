  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Промоутер Джошуа: Не удивлюсь, если Фьюри завершил карьеру, чтобы не драться с Усиком
В тренде

Промоутер Джошуа: Не удивлюсь, если Фьюри завершил карьеру, чтобы не драться с Усиком

Общие новости

Такой вариант также не исключается

Промоутер Джошуа: Не удивлюсь, если Фьюри завершил карьеру, чтобы не драться с Усиком

Новина українською
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о чемпионе мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоне Фьюри после его поединка с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

Бой состоялся 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Тайсона раздельным решением судей.

"Я не удивлюсь, если Фьюри завершит карьеру и не будет драться с Усиком. Через несколько дней после боя есть какой-то подъём, но потом наступает спад. И сколько времени ему потребуется, чтобы его преодолеть?" — сказал Хирн на канале Boxing Social в YouTube.

В своём следующем поединке Фьюри должен сразиться с украинцем Александром Усиком.

По теме
yellow-arrow
Юлия Джима может пропустить стартовый этап Кубка мира по биатлону
yellow-arrow
Кулеба: Зеленский рассматривает все "за" и "против" выборов в Украине
yellow-arrow
ФК Днепр и другие. Суд арестовал акции Коломойского в 12 компаниях
Александр Усик Тайсон Фьюри Эдди Хирн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде