Промоутер Джошуа: Не удивлюсь, если Фьюри завершил карьеру, чтобы не драться с Усиком

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о чемпионе мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоне Фьюри после его поединка с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

Бой состоялся 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Тайсона раздельным решением судей.

"Я не удивлюсь, если Фьюри завершит карьеру и не будет драться с Усиком. Через несколько дней после боя есть какой-то подъём, но потом наступает спад. И сколько времени ему потребуется, чтобы его преодолеть?" — сказал Хирн на канале Boxing Social в YouTube.

В своём следующем поединке Фьюри должен сразиться с украинцем Александром Усиком.