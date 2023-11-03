Шацких: Месси всю карьеру ходит пешком (смеется), но восемь Золотых мячей уже забрал

Экс-форвард "Динамо" Максим Шацких прокомментировал итоги Золотого мяча-2023, который в очередной восьмой раз, достался Лионелю Месси.

– Недавно в сети появилось видео, на котором Лионель Месси практически пешком ходит по полю в матче за "Интер Майами". Криштиану Роналду, Карим Бензема и другие звездные представители из нефтелиг ведут себя на поле так же в Лиге чемпионов или сопротивление от них все же на уровне?

– Их уровень высокий. Месси всю карьеру ходит пешком (смеется), но восемь Золотых мячей уже забрал!

– В этом году он его заслуженно "находил"?

– Конечно!