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Шацких: Месси всю карьеру ходит пешком (смеется), но восемь Золотых мячей уже забрал

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И снова про Золотой мяч

Шацких: Месси всю карьеру ходит пешком (смеется), но восемь Золотых мячей уже забрал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Максим Шацких прокомментировал итоги Золотого мяча-2023, который в очередной восьмой раз, достался Лионелю Месси.

Читайте такжеЗолотой мяч-2023. Как это было. Все награды и полный рейтинг футболистов

– Недавно в сети появилось видео, на котором Лионель Месси практически пешком ходит по полю в матче за "Интер Майами". Криштиану Роналду, Карим Бензема и другие звездные представители из нефтелиг ведут себя на поле так же в Лиге чемпионов или сопротивление от них все же на уровне?

– Их уровень высокий. Месси всю карьеру ходит пешком (смеется), но восемь Золотых мячей уже забрал!

– В этом году он его заслуженно "находил"?

– Конечно!

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Лионель Месси Александр Хацкевич Интер Майами
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Источник:
sport-express.ua
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
03.11.2023 в 19:19
Ну так... Футбол не Ле-Мана 24... де перемагають ті хто більшу дистанцію подолав То коли футбольного інтелекту / техніки малувато доводиться носитися по полю А Мессі одним пасом / фінтом часто створює набагато більше
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
03.11.2023 в 19:19
Ну так... Футбол не Ле-Мана 24... де перемагають ті хто більшу дистанцію подолав То коли футбольного інтелекту / техніки малувато доводиться носитися по полю А Мессі одним пасом / фінтом часто створює набагато більше
Ответить
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