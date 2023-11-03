Дильшот Халматов принес Украине первую медаль на чемпионате Европы по дзюдо

Сборная Украины по дзюдо завоевала серебро на чемпионате Европы 2023 года. В весовой категории до 60 кг Дильшот Халматов, завоевал второе место.

Евро-2023 по дзюдо стартовал в Монпелье (Франция), 3 ноября.

В финальной схватке за "золото" украинец встретился с бронзовым призером Олимпиады-2020 Лукой Мкхейдзе, во втором раунде одолевшего Лесюка.

Халматов потерпел поражение со счетом 0:1 и стал вицечемпионом Европы. Это его первая медаль на уровне чемпионатов Европы и дебютная медаль для Украины на Евро-2023.