Дильшот Халматов принес Украине первую медаль на чемпионате Европы по дзюдо
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Сборная Украины по дзюдо завоевала серебро на чемпионате Европы 2023 года. В весовой категории до 60 кг Дильшот Халматов, завоевал второе место.
Евро-2023 по дзюдо стартовал в Монпелье (Франция), 3 ноября.
В финальной схватке за "золото" украинец встретился с бронзовым призером Олимпиады-2020 Лукой Мкхейдзе, во втором раунде одолевшего Лесюка.
Халматов потерпел поражение со счетом 0:1 и стал вицечемпионом Европы. Это его первая медаль на уровне чемпионатов Европы и дебютная медаль для Украины на Евро-2023.
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