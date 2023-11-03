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Мазяр: Ты должен быть мужиком, ты же Милевский - никто не будет уже задницу тебе подтирать

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Владимир Мазяр считает, что Артем должен сам взять себя в руки

Мазяр: Ты должен быть мужиком, ты же Милевский - никто не будет уже задницу тебе подтирать

Фото: instagram.com/fcakzhayik / Автор невідомий

Новина українською
Новина українською

Украинский тренер Владимир Мазяр поделился мнениями о ситуации с Артемом Милевским, который проходит курс реабилитации от алкогольной зависимости.

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"Жалеют больных людей, убогих, сейчас есть кого жалеть в такое время. Мне его не жалко, честно. Потому что если у тебя есть яйца, ты должен иметь их до конца. А те комы, слюни, выбрасывать в прессу, что он в таком состоянии...

Надо собраться. Люди вылезают из болезней, спасаются от рака. У меня был вратарь Литовченко, я все еще общаюсь, ну пацан собрался и победил ту болезнь.

Ты должен быть мужиком, ты же Милевский, никто не будет уже задницу тебе подтирать в таком возрасте, ты должен немножко тоже смотреть, что хочешь дальше. Тем более, у тебя есть родители, родственники, ну ради них.

Я никогда не буду жалеть таких людей. Я знаю: у меня были периоды, когда ты просыпаешься с "бодунища" и сам себе говоришь "Что ты творишь?". Надо "форточку" время от времени закрывать в голове", – сказал Мазяр.

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Артем Милевский Владимир Мазяр
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Источник:
Брутальний Футбол
Комментарии
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наварін (Київ)
03.11.2023 в 19:31
Бог на поміч!!!
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Комментарии 1
наварін (Київ)
03.11.2023 в 19:31
Бог на поміч!!!
Ответить
1
0

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