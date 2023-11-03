Мазяр: Ты должен быть мужиком, ты же Милевский - никто не будет уже задницу тебе подтирать

Украинский тренер Владимир Мазяр поделился мнениями о ситуации с Артемом Милевским, который проходит курс реабилитации от алкогольной зависимости.

"Жалеют больных людей, убогих, сейчас есть кого жалеть в такое время. Мне его не жалко, честно. Потому что если у тебя есть яйца, ты должен иметь их до конца. А те комы, слюни, выбрасывать в прессу, что он в таком состоянии...

Надо собраться. Люди вылезают из болезней, спасаются от рака. У меня был вратарь Литовченко, я все еще общаюсь, ну пацан собрался и победил ту болезнь.

Ты должен быть мужиком, ты же Милевский, никто не будет уже задницу тебе подтирать в таком возрасте, ты должен немножко тоже смотреть, что хочешь дальше. Тем более, у тебя есть родители, родственники, ну ради них.

Я никогда не буду жалеть таких людей. Я знаю: у меня были периоды, когда ты просыпаешься с "бодунища" и сам себе говоришь "Что ты творишь?". Надо "форточку" время от времени закрывать в голове", – сказал Мазяр.