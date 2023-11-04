Динамо проиграло Шахтеру, Луческу завершил карьеру, Мудрик залечил травму. Главные новости за 3 ноября

Единственный гол в матче забил Александр Зубков в начале второго тайма. Киевляне имели достаточное количество моментов, "Шахтер" явно создал меньше, но вот качество и общий подход к реализации у "горняков" оказался эффективнее. Из примечательного: Бражко вывел "Динамо" на поле с капитанской повязкой (воспитанник провел в футболке основы киевлян всего 14 матчей), Буяльский травмировал голеностоп и на поле не вышел, Андриевский тоже, он подхватил коронавирус, а вот защитник "Шахтера" Азаров сломался по ходу матча, он уступил свое место Ракицкому. Также перед поединком футболисты почтили память спортивного журналиста Артема Франкова.

Мирча Луческу после поражения от "Шахтера" в тринадцатом туре УПЛ заявил на пресс-конференции, что это был его последний матч во главе "Динамо". Он поблагодарил представителей украинского футбола за яркие 15 лет совместной работы и сообщил об окончании карьеры. Интересно, что "ВЗБІРНА" сообщает, что специалиста отстранили от должности, а не он сам подал в отставку. Суркис успел заявить, что решение Луческу об отставке стало для него неожиданностью. Кстати, задача, которую Игорь Михайлович ставит перед коллективом, не меняется – "Динамо" обязано выиграть чемпионат". В субботу новым главным тренером киевлян будет назначен Шовковский, как пишет ТаТоТаке.

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Ла Лига назвала лучшего игрока в октябре. Им стал Джуд Беллингем с четырьмя голами в четырех матчах чемпионата Испании. Беллингем забил дубль в ворота "Осасуны" (4:0) в начале месяца, а также дважды поразил ворота "Барселоны" (2:1). В этом сезоне Беллингем провел 13 матчей за "Реал", забил 13 голов и отдал 3 результативных передачи.

Украинец восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе "Челси", как сообщает официальный сайт клуба. Из-за повреждения Мудрик пропустил матч Кубка лиги против "Блэкберна" (2:0), он не попал в заявку. Уже в понедельник, 6 ноября, "Челси" сыграет с "Тоттенхэмом".

Украинский нападающий "Суонси" Николай Кухаревич пропустит больше месяца из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер команды Майкл Дафф. Кухаревич стал игроком "Суонси" летом этого года, перейдя из "Труа". В нынешнем сезоне украинец принял участие в 8 поединках Чемпионшипа, в которых отличился 1 забитым мячом.

Пресс-служба "Арсенала" объявила имя лучшего игрока команды по итогам октября. Болельщики выбрали 24-летнего Такехиро Томиясу. Левый защитник получил 64 процента голосов, опередив Деклана Райса, Габриэля Жезуса и Букайо Саку. В октябре японский футболист сыграл 5 матчей за "канониров", в которых забил 1 мяч. К слову, Томиясу – прямой конкурент украинца Александра Зинченко в борьбе за звание основного левого защитника "Арсенала".

УЕФА и Groupe Amaury, владеющая журналами France Football и L'Équipe, объявили о партнерстве с целью совместной организации "Золотого мяча" с 2024 года. Отмечается, что УЕФА и Groupe Amaury намерены повысить статус и глобальный охват награды. В рамках соглашения Groupe Amaury останется владельцем бренда "Золотой мяч" и продолжит контролировать голосование, которое сохранит свою систему и независимость.

Нападающий "Аль-Хиляля" Неймар успешно перенес операцию на левом колене. Об этом игрок сообщил в своем Instagram. Хирургическое вмешательство прошло 2 ноября в Белу-Оризонте. Напомним, Неймар получил повреждение крестообразной связки в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Есть высокая вероятность того, что бразилец больше не сыграет в этом сезоне.