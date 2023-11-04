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Более полутора сотни уничтоженной техники оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

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Более 800 захватчиков были убиты украинскими Силами обороны

Более полутора сотни уничтоженной техники оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Oryx

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян на минувшие сутки.

Украинские защитники ликвидировали еще 830 оккупантов. Также они уничтожили 161 единицу техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 304100 (+830) человек,
  • танков ‒ 5276 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 9939 (+38) ед,
  • артиллерийских систем – 7363 (+35) ед,
  • РСЗО – 861 (+7) ед,
  • средств ПВО ‒ 568 (+2) ед,
  • самолетов – 322 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5534 (+39),
  • крылатых ракет ‒ 1551 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9716 (+25) ед,
  • специальной техники – 1038 (+4).
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