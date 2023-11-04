Более полутора сотни уничтоженной техники оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
Более 800 захватчиков были убиты украинскими Силами обороны
Oryx
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян на минувшие сутки.
Украинские защитники ликвидировали еще 830 оккупантов. Также они уничтожили 161 единицу техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 304100 (+830) человек,
- танков ‒ 5276 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 9939 (+38) ед,
- артиллерийских систем – 7363 (+35) ед,
- РСЗО – 861 (+7) ед,
- средств ПВО ‒ 568 (+2) ед,
- самолетов – 322 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5534 (+39),
- крылатых ракет ‒ 1551 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9716 (+25) ед,
- специальной техники – 1038 (+4).
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