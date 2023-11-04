Усик: Военные сказали, чтобы занимался своей работой

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) рассказал о своей поездке на переднюю линию фронта. Его слова цитирует TNT Sports Boxing:

"Я ездил поддержать ребят своих знакомых, с которыми тренировался много лет, когда был в спортроте. Это исключительно психологическая помощь. Я хотел к ним туда, но они говорят: "Слушай, тип, давай занимайся своей работой, у тебя это хорошо получается, помогаешь нам. И вали отсюда."

Я был в таких местах... Когда вышел из машины, мы шли по окопам, были прилеты. Мы ждали там, и я о чем подумал. Я начал нюхать, что происходит? Там пахнет смертью.

Знаете, когда ощущаешь: весна. Ты нюхаешь – трава пахнет, листья, ну как-то природой. А тут такой тяжкий запах. Я сказал: "Смертью пахнет", и кто-то скажет: "А как же она пахнет?" - Тяжестью какой-то такой, негативом. Не хочется там находиться.

Я разговаривал с обоими братьями Кличко. Когда мы только в начале вступили в терроборону, я общался с Виталием Владимировичем. Он говорит: "Молодец, что ты там, все такое, но ты больше сделаешь, если будешь говорить в Европе и Америке о том, что у нас происходит. И ты сможешь помочь своей стране по другому".

Я хочу вам так сказать: моя победа – это общая победа всего украинского народа, а поражение – это личное. У победы много родителей, а поражение – сирота" – сказал Усик.