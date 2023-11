Усик заплакал на интервью, рассказывая о своем отце. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) в комментарии Boxing on TNT Sports рассказал об истории своего отца.

Спортсмен вспомнил победу на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и золотую медаль, которую так и не удалось показать папе. Александр не мог сдержать эмоций.

