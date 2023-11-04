  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ нанесли успешные удары по морской инфраструктуре в Керчи
В тренде

ВСУ нанесли успешные удары по морской инфраструктуре в Керчи

Общие новости
Обновлено

Под удар попал судостроительный завод

ВСУ нанесли успешные удары по морской инфраструктуре в Керчи

Alerts

Новина українською
Новина українською

В ВСУ официально подтвердили поражение судостроительного завода "Залив":

Вечером 4-го ноября ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи", - сообщает СтратКом.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Завод "Залив" известен как строитель военных фрегатов.

По теме
yellow-arrow
Зеленский - о статье Залужного: Мы не имеем права опускать руки. Это не патовая ситуация
yellow-arrow
Шахтер сыграет с японским клубом
yellow-arrow
Усик заплакал на интервью, рассказывая о своем отце. Видео
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
t.me
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде