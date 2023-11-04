ВСУ нанесли успешные удары по морской инфраструктуре в Керчи
Под удар попал судостроительный завод
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В ВСУ официально подтвердили поражение судостроительного завода "Залив":
Вечером 4-го ноября ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи", - сообщает СтратКом.
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Завод "Залив" известен как строитель военных фрегатов.
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