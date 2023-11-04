Сегодня во время одной из вечерних тревог силы ПВО уничтожили три крылатые ракеты Искандер-К

Российская армия атаковала крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровскую и Полтавскую области вечером 4 ноября.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Сегодня вечером 4 ноября враг атаковал крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровскую и Полтавскую области. В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВС Украины уничтожено три крылатые ракеты Искандер-К", - об этом сообщили воздушные силы ВСУ.

Обломками ракеты повреждены несколько жилых домов в Миргородском районе. В результате атаки есть пострадавшие: погибла женщина, среди раненых есть дети.