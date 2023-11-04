Сегодня во время одной из вечерних тревог силы ПВО уничтожили три крылатые ракеты Искандер-К
РФ пыталась атаковать две области Украины
Фото: Оперативне командування "Північ"
Российская армия атаковала крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровскую и Полтавскую области вечером 4 ноября.
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"Сегодня вечером 4 ноября враг атаковал крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровскую и Полтавскую области.
В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВС Украины уничтожено три крылатые ракеты Искандер-К", - об этом сообщили воздушные силы ВСУ.
Обломками ракеты повреждены несколько жилых домов в Миргородском районе. В результате атаки есть пострадавшие: погибла женщина, среди раненых есть дети.