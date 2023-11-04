В Керчи поражен один из самых современных кораблей ЧФ РФ – носитель крылатых ракет Калибр

Сегодня пилоты тактической авиации Воздушных Сил Украины совершили успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи.

Командующий Воздушными Силами Николай Олещук намекнул в своем Телеграмм-канале, что удары были нанесены ракетами SCALP EG.

Поврежденный в Керчи корабль не успел даже принять участие в боевых действиях, как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, судно проходило окончательные испытательные работы, чтобы потом выйти и воевать против Украины.