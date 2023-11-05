Умеров подтвердил гибель бойцов 128-й ОГШБР в прифронтовой зоне

Вчера, 3 ноября, во время вручения наград бойцам 128-й бригады в прифронтовой зоне Запорожской области Россия нанесла прицельный удар по нашим защитникам ракетой Искандер-М. Сообщается, что погибли 20 воинов, однако официальных данных не было.

Министр обороны Рустем Умеров выразил соболезнования родным погибших и пообещал, что будет проведена проверка по факту гибели защитников из 128-й бригады.