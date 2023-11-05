Около тысячи ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
Также немало уничтоженной техники
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
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Силы обороны Украины ликвидировали 990 противников. Кроме этого, они уничтожили 65 единиц техники захватчиков.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 305 090 (+990) человек,
- танков ‒ 5284 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 9953 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 7375 (+12) ед,
- РСЗО – 867 (+6) ед,
- средств ПВО ‒ 570 (+2) ед,
- самолетов – 322 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5534 (+0),
- крылатых ракет ‒ 1554 (+3),
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9730 (+14) ед,
- специальной техники – 1047 (+9).
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