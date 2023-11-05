Около тысячи ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

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Силы обороны Украины ликвидировали 990 противников. Кроме этого, они уничтожили 65 единиц техники захватчиков.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: