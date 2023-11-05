  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Около тысячи ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
В тренде

Около тысячи ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

Общие новости
Обновлено

Также немало уничтоженной техники

Около тысячи ликвидированных россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Силы обороны Украины ликвидировали 990 противников. Кроме этого, они уничтожили 65 единиц техники захватчиков.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 305 090 (+990) человек,
  • танков ‒ 5284 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 9953 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 7375 (+12) ед,
  • РСЗО – 867 (+6) ед,
  • средств ПВО ‒ 570 (+2) ед,
  • самолетов – 322 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5534 (+0),
  • крылатых ракет ‒ 1554 (+3),
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9730 (+14) ед,
  • специальной техники – 1047 (+9).
По теме
yellow-arrow
Умеров подтвердил гибель бойцов 128-й ОГШБР в прифронтовой зоне
yellow-arrow
В Керчи поражен один из самых современных кораблей ЧФ РФ – носитель крылатых ракет Калибр
yellow-arrow
Monte играют против российской команды в полуфинале Thunderpick World Championship 2023
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде