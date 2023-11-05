Официально: Усик и Фьюри не будут драться 23 декабря, на следующей неделе узнаем дату

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО) Александр Красюк рассказал, что на следующей неделе станут известны новые подробности по поводу поединка против Тайсона Фьюри (34-0-1; 23 КО) . Его слова цитирует iFL TV:

– Мы ожидали, что Фьюри проведет бой с Усиком 23 декабря, такова была наша договоренность, ее подписали обе стороны. Но мы уже некоторое время занимаемся боксом и знаем, что если боец не готов и не хочет выходить на ринг – ты не можешь подтолкнуть его, он никогда этого не сделает. Но весь мир ждет большого боя, поэтому мы должны быть гибкими.

– Что будет 23 декабря, Усик будет биться в эту дату?

– Нет-нет, Усик не будет драться 23 декабря. Бой перенесен на начало 2024-го, вот так мы поступили. Усик снимает все видео, проводит съемки для предстоящего боя и возвращается в свой тренировочный лагерь в Испании.

– Итак, по поводу переговоров, которые вы имели с Фрэнком Уорреном и саудовцами, какая ситуация, будет ли бой в феврале 2024 года в Саудовской Аравии?

– Если все будет хорошо, то на следующей неделе о чем-то будет объявлено. Поэтому раньше следующей недели я не хочу… Скажем так, это будет не хорошо, если я объявлю о чем-то раньше следующей недели, – сказал Красюк.