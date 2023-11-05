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Луческу: Я ушел из команды, а не из футбола. Меня не правильно интерпретировали

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"Отставка - признак мужества, а не трусости"

Луческу: Я ушел из команды, а не из футбола. Меня не правильно интерпретировали

ФК "Динамо" / Автор невідомий

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Мирча Луческу прокомментировал ситуацию относительно завершения тренерской карьеры. 78-летний наставник сказал, что он говорил только об отставке из клуба:

"Откуда взялась история с завершением карьеры? Со стороны клуба, я не знаю, как это интерпретировали. Я никогда этого не говорил. Я покинул команду, а не футбол.

Я все еще здесь. Побуду еще один-два дня, и я вернусь домой. Я думаю, что буду делать. Я приеду домой, а там посмотрю, как оно будет. На данный момент физически я чувствую себя хорошо. Здоровье позволяет.", - поделился мыслями о будущем коуч.

Ранее румынский наставник сказал, что он продолжит карьеру, если позволит здоровье.

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Мирча Луческу
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Источник:
fanatik.ro
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