Луческу: Я ушел из команды, а не из футбола. Меня не правильно интерпретировали

Мирча Луческу прокомментировал ситуацию относительно завершения тренерской карьеры. 78-летний наставник сказал, что он говорил только об отставке из клуба:

"Откуда взялась история с завершением карьеры? Со стороны клуба, я не знаю, как это интерпретировали. Я никогда этого не говорил. Я покинул команду, а не футбол.

Я все еще здесь. Побуду еще один-два дня, и я вернусь домой. Я думаю, что буду делать. Я приеду домой, а там посмотрю, как оно будет. На данный момент физически я чувствую себя хорошо. Здоровье позволяет.", - поделился мыслями о будущем коуч.