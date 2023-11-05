Вблизи Мариуполя в поселке Седово Донецкой области прогремели мощные взрывы
Детонирует склад с боевым комплектом
Фото: кадр з відео
Вблизи Мариуполя в поселке Седово Донецкой области прогремели мощные взрывы, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Почти весь поселок превращен в склад БК и стоянку военных автомобилей. До утра будет детонировать точно. С места говорят, только треть склада сейчас разрушена, но спасти там не получится ничего", - написал Андрющенко.
Населенный пункт расположен более чем в 40 километрах к востоку от Мариуполя.
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