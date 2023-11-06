Подарок Реала Жироне, поражение Черноморца, отставка Эдмара. Главные новости за 5 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 5 ноября

В предпоследнем матче 12 тура Ла Лиги мадридский "Реал" неожиданно не смог переиграть на своем поле "Райо Вальекано". Несмотря на многочисленные попытки, команда Карло Анчелотти так и не смогла пробить ворота гостей (0:0). Таким образом, "Жирона" стала единоличным лидером чемпионата Испании. У команды украинцев 31 очко, у "Реала" 29, "Барселона" третья с 27 пунктами.

"Металлист 1925" прервал свою серию из шести матчей без побед, и сделала это харьковская команда в игре с одесским "Черноморцем". "Черноморец" был впереди после очередного гола Штогрина, но еще в первом тайме остался в меньшинстве (удаление Иеде). "Металлист 1925" воспользовался большинством, забив два гола после перерыва (Борячук и Ари Моура).

Верес и Минай остаются на дне турнирной таблицы

"Минай" остается единственной командой чемпионата Украины без побед. Закарпатцы снова не смогли победить, и поделили очки с "Ворсклой" (0:0) на мокром поле. Более зрелищной была игра "Вереса" с "Зарей". Луганский клуб дважды выходил вперед, но "Верес" дважды сравнивал счет. В итоге – 2:2 (Вовченко, Близниченко – Нагнойный, Яцык)

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлист 1925" Эдмар покинул клуб, сообщает издание Украинский футбол. По данным источника, команду к матчу с "Черноморцем" готовили Олег Голодюк и Евгений Котов. Эдмар приходил на тренировку харьковского клуба и попрощался с командой. Официальной информации относительно отставки тренера "Металлист 1925" пока нет.

Делегация "Шахтера" поздно вечером в воскресенье прибыла в Гамбург на матч против "Барселоны". "Шахтеру" пришлось менять маршрут, поэтому команда добиралась самолетом из Жешува в Любек, а уже оттуда ехала автобусом непосредственно к своему месту назначения. Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич взял на матч 26 футболистов, полетел с командой и Ефим Конопля несмотря на то, что он пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

"Ливерпуль" в матче АПЛ не смог переиграть "Лутон". Команда Юргена Клоппа пропустила первой после контратаки (гол забил воспитанник "Манчестер Юнайтед" Таит Чонг), но Луис Диас на 90+5 минуте смог отыграть один гол (1:1). В другом матче дня "Астон Вилла", не менее неожиданно, уступила "Ноттингем Форест" (0:2).