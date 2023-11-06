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ВСУ ликвидировали 880 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Потери личного состава армии РФ составляют около 305970 человек

ВСУ ликвидировали 880 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Фото: 24tv.ua/ автор неизвестен

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 06.11.23.

За воскресенье, 05 ноября, было ликвидировано еще 880 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 305970 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 59 единиц техники и вооружения. В частности, 4 танка и 14 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5288 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 9958 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 7389 (+14) ед,
  • РСЗО - 867 (0) ед,
  • средства ПВО - 570 (0) ед,
  • самолетов - 322 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5554 (+20) ед,
  • крылатые ракеты - 1556 (+2) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9744 (+14) ед,
  • специальная техника - 1047 (0) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
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