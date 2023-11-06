ВСУ ликвидировали 880 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Потери личного состава армии РФ составляют около 305970 человек
Фото: 24tv.ua/ автор неизвестен
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 06.11.23.
За воскресенье, 05 ноября, было ликвидировано еще 880 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 305970 человек.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Также за минувшие сутки было уничтожено 59 единиц техники и вооружения. В частности, 4 танка и 14 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 5288 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 9958 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 7389 (+14) ед,
- РСЗО - 867 (0) ед,
- средства ПВО - 570 (0) ед,
- самолетов - 322 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5554 (+20) ед,
- крылатые ракеты - 1556 (+2) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9744 (+14) ед,
- специальная техника - 1047 (0) ед.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн