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Враг атаковал Украину ракетами и ударными дронами. ПВО сбивала вражеские цели

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Оккупанты атаковали несколькими типами ракет и ударными дронами

Враг атаковал Украину ракетами и ударными дронами. ПВО сбивала вражеские цели

Генштаб

UA-Футбол
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С 20.00 вечера 5-го до полуночи 6-го ноября 2023 года оккупанты атаковали Украину несколькими типами ракет и ударными дронами.
Было выпущено по одной управляемой авиационной ракете Х-31 и Х59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Также зафиксирован пуск противокорабельной ракеты П-800 "Оникс" и баллистической ракеты "Искандер-М" с территории оккупированного Крыма.
Из района мыса Чауда (Крым) зафиксированы пуски 22 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

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В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

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Источник:
https://t.me/kpszsu
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