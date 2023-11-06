Стало известно, сколько у России высокоточных ракет в запасе. Новые данные ГУР

По данным украинской разведки, сейчас у России в запасах есть примерно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров.

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По словам представителя ГУР генерал-майора Вадима Скибицкого, речь идет об ориентировочно 165 "Калибрах", примерно 160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, около 290 единиц "Искандер-М" и "Искандер-К", ориентировочно 80 "Кинжалов", а также 150 ракет Х-22/Х-32. Эффективное расстояние удара ракетой Х-22 - 350 километров.

Скибицкий уточнил, что в прошлом году показатели были почти такие же. Это, по его словам, свидетельствует о том, что России удалось наладить производство ракет и поддерживать его на достаточном уровне для накопления запаса ракет.

"Понятно, что использовать полностью свои ракеты россияне тоже не могут - минимум 30% они должны оставить себе в запасах. В случае если они снова выпустят почти все по нашей энергетической системе и не достигнут результата - тогда снова кто-то полетит с должности", - отметил представитель ГУР. В то же время он подчеркнул, что достичь результата россиянам будет сложно, ведь "мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют, что разведывают и, соответственно, принимаем меры для защиты нашей энергосистемы".