Укроборонпром подтвердил серийное производство украинского аналога дронов Шахед
Рекордная дальность боевого вылета новой разработки - 1000 километров
Шмигаль Facebook
Новый дрон-камикадзе пошел в серийное производство, и его уже заказывают Силы обороны для своих операций.
Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.
По его словам, рекордная дальность боевого вылета новой разработки - 1000 километров.
"В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогих проектов с высокими характеристиками", - отметил Сметанин.
О разработке дрона-камикадзе, который способен летать на 1000 км, еще в начале года сообщало бывшее руководство "Укроборонпрома". Изделие тогда было лишь на стадии испытания.
Популярное сейчас
- Простой план Динамо, первые шаги Шахтера Пушича, везение Барсы и выпадение Зинченко из основы Арсенала? Обзор топ-матчей уик-энда
- Днепр-1 - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6.11.2023
- Полесье – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Магучих выходит замуж, спортсменка объявила дату свадьбы
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО