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Укроборонпром подтвердил серийное производство украинского аналога дронов Шахед

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Рекордная дальность боевого вылета новой разработки - 1000 километров

Укроборонпром подтвердил серийное производство украинского аналога дронов Шахед

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Новый дрон-камикадзе пошел в серийное производство, и его уже заказывают Силы обороны для своих операций.

Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

По его словам, рекордная дальность боевого вылета новой разработки - 1000 километров.

"В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогих проектов с высокими характеристиками", - отметил Сметанин.

О разработке дрона-камикадзе, который способен летать на 1000 км, еще в начале года сообщало бывшее руководство "Укроборонпрома". Изделие тогда было лишь на стадии испытания.

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Источник:
epravda
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