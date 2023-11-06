Укроборонпром подтвердил серийное производство украинского аналога дронов Шахед

Новый дрон-камикадзе пошел в серийное производство, и его уже заказывают Силы обороны для своих операций.

Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

По его словам, рекордная дальность боевого вылета новой разработки - 1000 километров.

"В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогих проектов с высокими характеристиками", - отметил Сметанин.

О разработке дрона-камикадзе, который способен летать на 1000 км, еще в начале года сообщало бывшее руководство "Укроборонпрома". Изделие тогда было лишь на стадии испытания.