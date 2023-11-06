Удар по 128-й бригаде в Запорожье: в командовании ОГШБ впервые прокомментировали трагедию
В 128-й бригаде рассказали, что 3 ноября погибли лучшие воины бригады
128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада
В командовании 128-й отдельной горно-штурмовой бригады сообщили о 19 погибших в результате ракетного удара россиян в прифронтовом селе Запорожской области.
Об этом проинформировали пресс-служба бригады на официальной странице в фейсбук.
В командовании бригады отметили, что сейчас идет тщательная проверка всех обстоятельств трагедии.
"Ракетный удар коварного врага унес жизни 19 бойцов 128 отдельной горно-штурмовой закарпатской бригады. Сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств трагедии, до ее окончания просим не распространять непроверенную,
часто фейковую информацию. Погибли лучшие наши бойцы... Выражаем искренние соболезнования их родным и обещаем отомстить за побратимов в 100-кратном размере", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 ноября СМИ сообщили о прилете вражеской ракеты по воинам 128-й закарпатской бригады. Это впоследствии подтвердили в украинском командовании и уточнили, что трагедия произошла 3 ноября.
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