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Удар по 128-й бригаде в Запорожье: в командовании ОГШБ впервые прокомментировали трагедию

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В 128-й бригаде рассказали, что 3 ноября погибли лучшие воины бригады

Удар по 128-й бригаде в Запорожье: в командовании ОГШБ впервые прокомментировали трагедию

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

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В командовании 128-й отдельной горно-штурмовой бригады сообщили о 19 погибших в результате ракетного удара россиян в прифронтовом селе Запорожской области.

Об этом проинформировали пресс-служба бригады на официальной странице в фейсбук.

В командовании бригады отметили, что сейчас идет тщательная проверка всех обстоятельств трагедии.

"Ракетный удар коварного врага унес жизни 19 бойцов 128 отдельной горно-штурмовой закарпатской бригады. Сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств трагедии, до ее окончания просим не распространять непроверенную,
часто фейковую информацию. Погибли лучшие наши бойцы... Выражаем искренние соболезнования их родным и обещаем отомстить за побратимов в 100-кратном размере", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 ноября СМИ сообщили о прилете вражеской ракеты по воинам 128-й закарпатской бригады. Это впоследствии подтвердили в украинском командовании и уточнили, что трагедия произошла 3 ноября.

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Источник:
tsn
Комментарии
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Prideman (Lviv)
06.11.2023 в 14:28
Хтось навів зі своїх
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Комментарии 1
Prideman (Lviv)
06.11.2023 в 14:28
Хтось навів зі своїх
Ответить
0
0

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