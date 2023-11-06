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Сидорчук: Мистер заслуживал завершить карьеру в украинском футболе на более мажорной ноте

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Для бывшего игрока "Динамо" эта новость стала шоком

Сидорчук: Мистер заслуживал завершить карьеру в украинском футболе на более мажорной ноте

Фото: Getty Images

Новина українською
Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Сергей Сидорчук отреагировал на решение Мирчи Луческу уйти из киевского "Динамо".

"Уже несколько дней в ступоре от новости, что Мирча Луческу покинул пост главного тренера "Динамо". Я собирался с мыслями, чтобы отблагодарить Мистера публично. Не сделать этого не мог, потому что это важный для меня и для моей семьи человек. Больше чем тренер Он открыл мне новый взгляд на футбол, научил видеть детали, о которых я раньше и не думал, заставил задуматься о жизни после карьеры. Своим примером показал, как следует любить то, что ты делаешь. Не представляю его не в футболе, потому что это его жизнь. Кто бы еще сидел и пересматривал матчи, ища свои ошибки. Да, это человек, который всегда ищет ошибки в себе, а не в других. Многим этого очень не хватает".⠀

"Никогда не забуду, как Мистер встретил мою семью в Бухаресте, когда нам требовалось убежище после начала полномасштабного вторжения. Он с женой были очень добры к нам, мы виделись почти каждый день, общались – это было очень важно и ценно для нас. Говорят, в темные времена видны светлые люди. Что касается Мирчи, именно так и было. Когда он был больницы, конечно, я тоже был рядом".

"Я уверен, что Мистер заслуживал завершить карьеру в украинском футболе на более мажорной ноте, в статусе чемпиона и с кубком в руках. Но это жизнь, это футбол. Он знает, что делает и в какое время. Жаль, что многие не понимает его философии и подхода. Сразу попрошу воздержаться от негативных комментариев, если вам хочется такие написать.

"Это пост моего большого уважения и благодарности. Спасибо за все!", – отметил Сидорчук в Instagram.

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Мирча Луческу Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Комментарии
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genpet (Николаев)
06.11.2023 в 17:03
Як би ти віддався грі до сьомого поту і як капітан вимагав би цього від команди, то може й щось було б. А так, пішки ходили по полю і перепасовувалися без воріт....
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Комментарии 4
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genpet (Николаев)
06.11.2023 в 17:03
Як би ти віддався грі до сьомого поту і як капітан вимагав би цього від команди, то може й щось було б. А так, пішки ходили по полю і перепасовувалися без воріт....
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.11.2023 в 15:52
Втік за кордон, то й мовчи. Треба було з цією гнидою ахметівською розпрощатися ще рік тому.
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aleks68
06.11.2023 в 16:29
пойди удавись .....дырявое.гнида скорее ты
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alex.belogubko (одесса)
06.11.2023 в 15:29
закончил на 8 месте в первой десятке
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