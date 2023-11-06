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Кулеба: Готовимся к самой ужасной зиме в истории Украины

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С наступлением холодов Россия начнет новую волну ракетного террора

Кулеба: Готовимся к самой ужасной зиме в истории Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Министр иностранных дел заявил, что Украина закроет глаза на то, что Германия отказывается поставлять ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, если вместо них накануне зимы получит новые системы ПВО.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина закроет глаза на то, что Германия отказывается поставлять ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, если вместо них накануне зимы получит новые системы ПВО.

"Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории, - подчеркнул Кулеба во время интервью Welt. - Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше. Но русские учатся. Они еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами".

Впрочем, сейчас Киев продолжает работать над тем, чтобы добиться все же "зеленого света" от Германии относительно этих крылатых ракет. По словам Кулебы, Берлин всегда придерживается очень высоких моральных стандартов, но не принимается во внимание, какой огромный поворот он уже сделал.

Сейчас вопрос об отправке Украине Taurus находится на стадии обсуждения. Комментируя то, почему ФРГ медлит с ним, Кулеба заявил, что немецкое правительство, вероятно, нуждается в большем времени для принятия решения.

Напомним, и Украина, и Запад ожидают, что в ближайшее время, а именно с наступлением холодов, Россия начнет новую волну ракетного террора против Украины. Президент Владимир Зеленский уже предупредил оккупационную сторону, что такие атаки не останутся без ответа ВСУ.

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Источник:
zn.ua
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
06.11.2023 в 15:34
А була б справжня СВІДОМА Громада, то могли бути під парасолькою НАТО! Ну чіплялася велика частина електорату за імперськи звички... Мову, культуру, церкву, топоніми та проклинання NATO. Та і наразі на превеликий жаль таких повно
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
06.11.2023 в 15:34
А була б справжня СВІДОМА Громада, то могли бути під парасолькою НАТО! Ну чіплялася велика частина електорату за імперськи звички... Мову, культуру, церкву, топоніми та проклинання NATO. Та і наразі на превеликий жаль таких повно
Ответить
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