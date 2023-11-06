Нардепа Дубинского посадили под домашний арест
Решение Печерского районного суда
Фото - УНіАН / Автор - невідомий
В Печерском районном суде Киева 6 ноября избрали меру пресечения депутату Александру Дубинскому по делу о схеме незаконного пересечения границы для мужчин. Это круглосуточный домашний арест.
Суд частично удовлетворил просьбу прокурора по делу. Дубинскому назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Подозреваемому нужно будет сдать стражам порядка на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу, а также воздержаться от общения с людьми, причастными к следствию. Отлучаться можно будет только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог, сообщает Общественное.
Напомним, что Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 3 ноября объявили действующему нардепу подозрение в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.
По материалам следствия, парламентарию удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.
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