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Нардепа Дубинского посадили под домашний арест

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Решение Печерского районного суда

Нардепа Дубинского посадили под домашний арест

Фото - УНіАН / Автор - невідомий

UA-Футбол
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В Печерском районном суде Киева 6 ноября избрали меру пресечения депутату Александру Дубинскому по делу о схеме незаконного пересечения границы для мужчин. Это круглосуточный домашний арест.

Суд частично удовлетворил просьбу прокурора по делу. Дубинскому назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Подозреваемому нужно будет сдать стражам порядка на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу, а также воздержаться от общения с людьми, причастными к следствию. Отлучаться можно будет только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог, сообщает Общественное.

Напомним, что Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 3 ноября объявили действующему нардепу подозрение в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.

По материалам следствия, парламентарию удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.

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Источник:
Суспільне
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