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Марина Бех-Романчук приступила к подготовке к новому сезону

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Пока она дается тяжело

Марина Бех-Романчук приступила к подготовке к новому сезону

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Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук начала подготовку нового сезона. Об этом спортсменка написала на своей странице в Инстаграме.

"Первый тренировочный сбор нового сезона. Начали мы его на высоте 1850 м во французских горах.

Практикуем мы такое уже во второй раз, ведь в марте нам здесь очень понравилось, особенно тренировка после гор.

Первые дни прохожу акклиматизацию и немного тяжело дышать на тренировках, но, честно говоря, это никак не влияет на тренировочный процесс, ведь все функции организма включаются и пытаются подстраиваться во внешнюю среду.

А еще здесь очень изменчивая погода и +7 могут ощущаться по-разному в разные дни".

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Марина Бех-Романчук
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