В ВСУ официально подтвердили поражение ракетоносителя с технологией "стелс"

Стратегическое командование ВСУ официально подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд".

Свежий корабль проекта "Каракурт" с технологией "стелс" получил повреждение в результате поражения ВСУ морской и портовой инфраструктуры завода "Залив" во временно оккупированном Крыму.

"По имеющейся информации, корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту," - говорится в сообщении СтратКома ВСУ.

Добавим, что удар, в результате которого был поражен этот корабль, Вооруженные Силы нанесли четвертого ноября.