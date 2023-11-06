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В ВСУ официально подтвердили поражение ракетоносителя с технологией "стелс"

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Был точный удар по заводу

В ВСУ официально подтвердили поражение ракетоносителя с технологией "стелс"

Фото - СтратКом ЗСУ

UA-Футбол
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Стратегическое командование ВСУ официально подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд".

Свежий корабль проекта "Каракурт" с технологией "стелс" получил повреждение в результате поражения ВСУ морской и портовой инфраструктуры завода "Залив" во временно оккупированном Крыму.

"По имеющейся информации, корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту," - говорится в сообщении СтратКома ВСУ.

Добавим, что удар, в результате которого был поражен этот корабль, Вооруженные Силы нанесли четвертого ноября.

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Источник:
СтратКом ЗСУ
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