В ВСУ официально подтвердили поражение ракетоносителя с технологией "стелс"
Был точный удар по заводу
Фото - СтратКом ЗСУ
Стратегическое командование ВСУ официально подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд".
Свежий корабль проекта "Каракурт" с технологией "стелс" получил повреждение в результате поражения ВСУ морской и портовой инфраструктуры завода "Залив" во временно оккупированном Крыму.
"По имеющейся информации, корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту," - говорится в сообщении СтратКома ВСУ.
Добавим, что удар, в результате которого был поражен этот корабль, Вооруженные Силы нанесли четвертого ноября.
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Источник:СтратКом ЗСУ
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