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Командира 128 бригады отстранили на время следствия

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Об этом в вечернем обращении рассказал Владимир Зеленский

Командира 128 бригады отстранили на время следствия

BBC

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады отстранили на время следствия.

"Провел заседание Ставки. Первый вопрос – это трагедия с воинами нашей 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Докладывали военные, министр обороны, руководитель Службы безопасности Украины. Конкретика – что уже удалось выяснить по обстоятельствам трагедии, приказы которых создали условия, чтобы трагедия произошла. Докладывал, в частности, главный инспектор Минобороны Воронченко. Командир бригады отстранен на время следствия. Вся ситуация разбирается поминутно. И будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага. Никакого избегания ответственности", — сказал президент в обращении.

Напомним, что во время вручения наград бойцам 128-й бригады в прифронтовой зоне Запорожской области Россия нанесла прицельный удар по нашим защитникам ракетой Искандер-М.

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