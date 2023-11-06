Зеленский: Сейчас не время для выборов в Украине

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что сейчас не время для выборов в Украине и призвал сосредоточиться на обороне, помощи и поддержке.

"Я ожидаю от всех соответствующих структур и органов власти конкретных ответов относительно задач, которые объективно перед нашим государством сейчас. Это касается и гражданских органов власти, и военного элемента государства, и чиновников с Верховной радой Украины, и Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов .

И тех изменений, которых ожидают наши солдаты и командиры, особенно мобилизованные ребята. И наконец, должны прекратиться волны с любыми раскалывающими политически вещами. Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас не время для выборов в Украине. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы. Чтобы не оставалось простора для конфликтов и чужой игры против Украины", — сказал президент.