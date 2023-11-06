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Зеленский: Сейчас не время для выборов в Украине

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Выборов не будет

Зеленский: Сейчас не время для выборов в Украине

Zelenskiy Official

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Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что сейчас не время для выборов в Украине и призвал сосредоточиться на обороне, помощи и поддержке.

"Я ожидаю от всех соответствующих структур и органов власти конкретных ответов относительно задач, которые объективно перед нашим государством сейчас. Это касается и гражданских органов власти, и военного элемента государства, и чиновников с Верховной радой Украины, и Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов .

И тех изменений, которых ожидают наши солдаты и командиры, особенно мобилизованные ребята. И наконец, должны прекратиться волны с любыми раскалывающими политически вещами. Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас не время для выборов в Украине. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы. Чтобы не оставалось простора для конфликтов и чужой игры против Украины", — сказал президент.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
06.11.2023 в 22:24
просто убери этих депутатов сократи хотя бы до 100 человек остальных на фронт
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
06.11.2023 в 22:24
просто убери этих депутатов сократи хотя бы до 100 человек остальных на фронт
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terber (ternopil)
06.11.2023 в 22:41
буде ліпший ефект якщо тих депутатів діти будуть на фронті і тоді з мобілізацією не буде таких проблем як зараз
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