Ничья лидеров УПЛ, Днепр-1 поднялся на второе место, Челси с Мудриком победил Тоттенхэм. Главные новости за 6 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 6 ноября

До встречи между собой "Полесье" и "Кривбасс" возглавляли турнирную таблицу УПЛ. Матч начался с опозданием из-за воздушной тревоги, и в долгожданном противостоянии победитель не был определен. "Кривбасс" повел в счете после кола Кузыка на 38-й минуте, но "Полесье" отыгралось после перерыва благодаря Козику – 1:1.

Матч "Днепра-1" с "Александрией" не только начался с опозданием, но и трижды останавливался из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области. "Днепру-1" все же удалось победить благодаря единственному голу Филиппова (1:0). "Днепр-1" сравнялся по набранным очкам с "Кривбассом".

Еще в одном матче 13-го тура "Рух" и "Оболонь" забили на двоих четыре мяча. "Рух" забил первым (Квасница), но "Оболонь" не только отыгралась (Суханов), но и забила второй гол (Краснопир). Однако гости не удержали победу – Карабин вышел на замену и сравнял счет (2:2).

Маурисио Почеттино с "Челси" побеждает свою бывшую команду. Обстоятельства сложились против "Тоттенхэма". "Шпоры" забили первыми, но потом потеряли из-за удаления двух футболистов, еще двух – из-за травм. Это было первое поражение "Тоттенхэма" в чемпионате. Михаил Мудрик появился на поле на 58-й минуте и получил желтую карточку за фол на кипере "Тоттенхэма". "Челси" победил со счетом 4:1.

УЕФА обязал сборную Украины провести товарищеский матч перед игрой с Италией в отборе к Евро-2024. Изначально предполагалось, что Украина будет играть с Лаосом, но потом все же "сине-желтым" удалось договориться о закрытой игре с "Лехией" в Гданьске, сообщает Виктор Вацко. "Сейчас этот спарринг не нужен, но УЕФА говорит нам, что мы должны играть эту игру. Я считаю, что он сейчас не нужен, но, к сожалению, мы должны играть эту контрольную игру", – сказал Ребров изданию ВЗБІРНА.

Главный тренер Эдмар официально попрощался с командой и работниками клуба, сообщил "Металлист 1925". Предварительно, специалист получил предложение работы за рубежом и решил взять на себя новый вызов. ТаТоТаке информирует, что Эдмара позвал казахский "Тобол". С "Металлистом 1925" продолжит работать тренерский штаб под руководством Олега Голодюка.

Журналист Digi Sport Дечебал Радулеску сообщил, что бывший тренер "Динамо" ведет переговоры с "Бешикташем". "Бешикташем" ныне руководит и.о. тренера Бурак Йылмаз после отставки Шенола Гюнеша месяц назад. 78-летний Луческу покинул "Динамо" в минувшую пятницу после поражения от "Шахтера" в чемпионате Украины.