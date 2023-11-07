ВСУ ликвидировали почти 900 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 07.11.23.

За понедельник, 06 ноября, было ликвидировано еще 890 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 306860 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 65 единиц техники и вооружения. В частности, 5 танков и 14 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: