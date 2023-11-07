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ВСУ ликвидировали почти 900 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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С момента полномасштабного вторжения потери врага составляют около 306860 человек

ВСУ ликвидировали почти 900 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Zelenskiy Official

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 07.11.23.
За понедельник, 06 ноября, было ликвидировано еще 890 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 306860 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 65 единиц техники и вооружения. В частности, 5 танков и 14 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5293 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 9974 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 7410 (+14) ед,
  • РСЗО - 869 (+2) ед,
  • средства ПВО - 570 (0) ед,
  • самолетов - 322 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5557 (+3) ед,
  • крылатые ракеты - 1556 (0) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9767 (+23) ед,
  • специальная техника - 1049 (+2) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
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