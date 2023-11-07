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Омбудсмен обратился к правоохранителям из-за скандальных высказываний Фарион

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Лубинец считает такие заявления экс-депутата дискриминацией

Омбудсмен обратился к правоохранителям из-за скандальных высказываний Фарион

Уніан

UA-Футбол
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в правоохранительные органы из-за высказываний экс-депутата Ирины Фарион, которая назвала "сбродом" украинских военных, которые говорят на русском.

В своем Telegram-канале омбудсмен подчеркнул, что в Вооруженных силах Украины служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных сообществ, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства и тому подобное.

Он напомнил, что высказывания, которые накануне распространила Фарион, являются притеснением - формой дискриминации, которая запрещена действующим законодательством Украины.

"Лично обратился в соответствующие органы государственной власти - Национальную полицию Украины, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по проверке указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования", - сообщил Лубинец.

Скандальные высказывания Фарион - что известно.

6 ноября экс-нардеп Ирина Фарион назвала "сбродом" украинских военнослужащих, которые разговаривают на русском языке. Она подчеркнула, что не может назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке.

Впоследствии из-за этих высказываний Фарион в Службу безопасности Украины обратился заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Егор Чернев

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Источник:
unian
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