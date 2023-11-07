Зеленский заявил, что Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS
Украина получила дополнительные системы ПВО
Zelenskiy Official
Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS. Они уже стали на боевое дежурство и будут хорошим усилением ПВО накануне зимы.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам проведенного селектора.
"Получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме", - рассказал он.
Комментируя ситуацию на фронте, президент отметил, что боевые действия продолжаются на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге.
"Заслушали данные разведок по ситуации на ВОТ, в Черноморском регионе и в странах ОДКБ. Служба безопасности отчиталась о своих контрразведывательных мероприятиях", - добавил Зеленский.
NASAMS - это норвежский передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбивания самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 км.
ВСУ получили на вооружение зенитно-ракетный комплекс NASAMS в ноябре 2022 года. Около недели назад стало известно, что Министерство обороны Норвегии договорилось о совершенствовании систем ПВО NASAMS с американским подразделением Raytheon и норвежской Kongsberg Gruppen. А в середине октября сообщалось, что в ближайшее время Литва передаст Украине ПВО NASAMS.
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