Александр Усик стихом ответил Ирине Фарион
Украинец отреагировал на скандальные высказывания
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик ответил на скандальные заявления экснардепки Ирины Фарион о русскоязычных военных авторском стихотворении.
Спортсмен обратился к бывшему народному депутату и сообщил, что посвятил ей стихотворение. Усик записал видео, в котором обратился к Фарион на русском языке.
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