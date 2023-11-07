Александр Усик стихом ответил Ирине Фарион

Чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик ответил на скандальные заявления экснардепки Ирины Фарион о русскоязычных военных авторском стихотворении.

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Спортсмен обратился к бывшему народному депутату и сообщил, что посвятил ей стихотворение. Усик записал видео, в котором обратился к Фарион на русском языке.