  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Верховная Рада может уволить министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта
В тренде

Верховная Рада может уволить министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта

Общие новости

Голосование может состояться уже в ближайшие дни

Верховная Рада может уволить министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта

Мінмолодіспорту

Новина українською
Новина українською

Верховная Рада может в ближайшие дни отправить в отставку министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

Об этом сообщили народные депутаты Давид Арахамия и Ярослав Железняк в Telegram.

Первый написал, что вопрос отставки министра будет рассмотрен парламентом до конца этой недели.

При этом Арахамия не стал называть, главу какого ведомства могут уволить.

Верховная Рада может уволить министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта - изображение 1

Железняк, в свою очередь, уточнил, что речь идет о Гутцайте. Точная дата голосования за его увольнение неизвестна.

Верховная Рада может уволить министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта - изображение 2

По теме
yellow-arrow
Шахтер подтвердил, что сыграет благотворительный матч с ФК Ависпа Фукуока в Японии
yellow-arrow
Левандовский в основе. Известен состав Барселоны на матч с Шахтером
yellow-arrow
Надежды на чудо. Шахтер - Барселона. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
Вадим Гутцайт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде