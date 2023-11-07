Верховная Рада может уволить министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта

Верховная Рада может в ближайшие дни отправить в отставку министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

Об этом сообщили народные депутаты Давид Арахамия и Ярослав Железняк в Telegram.

Первый написал, что вопрос отставки министра будет рассмотрен парламентом до конца этой недели.

При этом Арахамия не стал называть, главу какого ведомства могут уволить.

Железняк, в свою очередь, уточнил, что речь идет о Гутцайте. Точная дата голосования за его увольнение неизвестна.