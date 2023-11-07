Верховная Рада может уволить министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта
Голосование может состояться уже в ближайшие дни
Мінмолодіспорту
Верховная Рада может в ближайшие дни отправить в отставку министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.
Об этом сообщили народные депутаты Давид Арахамия и Ярослав Железняк в Telegram.
Первый написал, что вопрос отставки министра будет рассмотрен парламентом до конца этой недели.
При этом Арахамия не стал называть, главу какого ведомства могут уволить.
Железняк, в свою очередь, уточнил, что речь идет о Гутцайте. Точная дата голосования за его увольнение неизвестна.
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