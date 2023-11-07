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Шахтер подтвердил, что сыграет благотворительный матч с ФК Ависпа Фукуока в Японии

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Матч состоится в Токио

Шахтер подтвердил, что сыграет благотворительный матч с ФК Ависпа Фукуока в Японии

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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18 декабря 2023 года в Токио "Шахтер" проведет благотворительный матч с японской командой "Ависпа Фукуока". Игра пройдет на Японском национальном стадионе, вмещающем 68 000 зрителей.

Все деньги, собранные от продажи билетов и рекламы во время благотворительного матча, будут переданы на помощь Украине и украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны.

"Хочу поблагодарить руководство клуба и команду "Ависпа Фукуока" за согласие провести благотворительный матч с "Шахтером" и помощь в организации игры на одной из главных спортивных арен Японии.

Эта встреча имеет большое значение не только для нашего клуба, но и для всех украинцев: ведь, во-первых, свидетельствует солидарность японского общества с народом Украины, а во-вторых, все средства, полученные от проведения матча, будут направлены на поддержку пострадавших из-за военной агрессии России и других гуманитарных проектов", - приводит слова Сергея Палкина пресс-служба донецкого клуба.

Напомним, ранее о матче сообщали японские СМИ.

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