Шахтер подтвердил, что сыграет благотворительный матч с ФК Ависпа Фукуока в Японии
Матч состоится в Токио
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
18 декабря 2023 года в Токио "Шахтер" проведет благотворительный матч с японской командой "Ависпа Фукуока". Игра пройдет на Японском национальном стадионе, вмещающем 68 000 зрителей.
Все деньги, собранные от продажи билетов и рекламы во время благотворительного матча, будут переданы на помощь Украине и украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны.
"Хочу поблагодарить руководство клуба и команду "Ависпа Фукуока" за согласие провести благотворительный матч с "Шахтером" и помощь в организации игры на одной из главных спортивных арен Японии.
Эта встреча имеет большое значение не только для нашего клуба, но и для всех украинцев: ведь, во-первых, свидетельствует солидарность японского общества с народом Украины, а во-вторых, все средства, полученные от проведения матча, будут направлены на поддержку пострадавших из-за военной агрессии России и других гуманитарных проектов", - приводит слова Сергея Палкина пресс-служба донецкого клуба.
Напомним, ранее о матче
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