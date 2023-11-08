ВСУ за минувшие сутки уничтожили 126 единиц вражеской техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За вторник было ликвидировано еще 780 оккупантов
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 08.11.23.
За вторник, 07 ноября, было ликвидировано еще 780 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 307640 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 126 единиц техники и вооружения. В частности, 8 танков и 29 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 5301 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 9996 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 7439 (+29) ед,
- РСЗО - 872 (+3) ед,
- средства ПВО - 572 (+2) ед,
- самолетов - 322 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5567 (+10) ед,
- крылатые ракеты - 1556 (0) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9814 (+47) ед,
- специальная техника - 1054 (+5) ед.
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