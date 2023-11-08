ВСУ за минувшие сутки уничтожили 126 единиц вражеской техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 08.11.23.

За вторник, 07 ноября, было ликвидировано еще 780 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 307640 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 126 единиц техники и вооружения. В частности, 8 танков и 29 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 5301 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 9996 (+22) ед,

артиллерийских систем - 7439 (+29) ед,

РСЗО - 872 (+3) ед,

средства ПВО - 572 (+2) ед,

самолетов - 322 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5567 (+10) ед,

крылатые ракеты - 1556 (0) ед,

корабли / катера - 20 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9814 (+47) ед,

специальная техника - 1054 (+5) ед.