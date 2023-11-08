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В Луганске взорвали экс-начальника силовиков ЛНР: что известно

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Коллаборант погиб в результате срабатывания взрывного устройства в автомобиле

В Луганске взорвали экс-начальника силовиков ЛНР: что известно

униан

UA-Футбол
Новина українською
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В Луганске взорвали коллаборанта, экс-начальника управления так называемой "народной милиции "ЛНР" Михаила Филипоненко.

Информация о его смерти появилась утром в росСМИ, но без указания причины.

"Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления народной милиции ЛНР... полковник Михаил Юрьевич Филипоненко", - написал депутат так называемого "парламента" "ЛНР" Юрий Юров.

Впоследствии сын Филипоненко рассказал, что его отец погиб в результате срабатывания взрывного устройства в автомобиле.

Сообщается, что это не первое покушение на коллаборациониста. 21 февраля его автомобиль взорвали возле здания "представительства "ЛНР" в СЦКК", тогда ранения получил водитель Филипоненко.

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Источник:
www.unian.ua unian
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