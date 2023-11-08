В Луганске взорвали экс-начальника силовиков ЛНР: что известно
Коллаборант погиб в результате срабатывания взрывного устройства в автомобиле
униан
В Луганске взорвали коллаборанта, экс-начальника управления так называемой "народной милиции "ЛНР" Михаила Филипоненко.
Информация о его смерти появилась утром в росСМИ, но без указания причины.
"Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления народной милиции ЛНР... полковник Михаил Юрьевич Филипоненко", - написал депутат так называемого "парламента" "ЛНР" Юрий Юров.
Впоследствии сын Филипоненко рассказал, что его отец погиб в результате срабатывания взрывного устройства в автомобиле.
Сообщается, что это не первое покушение на коллаборациониста. 21 февраля его автомобиль взорвали возле здания "представительства "ЛНР" в СЦКК", тогда ранения получил водитель Филипоненко.
Популярное сейчас
- Определились два первых участника плей-офф Лиги чемпионов 2023/24
- Остались при своих. Как выглядит турнирная таблица группы H после победы Шахтера над Барселоной
- Пушич принес порядок, Хави в тупике, Ракицкий все еще топ. Пять мыслей после матча Шахтер – Барселона
- В ВСУ официально подтвердили поражение ракетоносителя с технологией "стелс"
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО