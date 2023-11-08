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Вадим Гутцайт написал заявление об отставке с поста Министра молодежи и спорта Украины

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Она будет рассмотрена в ближайшее время

Вадим Гутцайт написал заявление об отставке с поста Министра молодежи и спорта Украины

Мінмолодіспорту

Новина українською
Новина українською

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт написал заявление об отставке.

Заявление будет рассмотрено в ближайшее время. Об этом написал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Напомним, что Гутцайт возглавил Министерство молодежи и спорта в марте 2020 года. Одним из его решений стал запрет украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, на которых есть представители РФ или Беларуси, что вызвало немало критики среди спортивного сообщества. Но впоследствии запрет был отменен.

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Вадим Гутцайт
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