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В Конгрессе США поддержали использование замороженных активов РФ в пользу Украины

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Конфискованные средства аккумулируются в специальном Фонде поддержки Украины

В Конгрессе США поддержали использование замороженных активов РФ в пользу Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

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Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США большинством голосов одобрил двухпартийный и двухпалатный законопроект об использовании замороженных активов России в пользу Украины.

"Уполномочить государственного секретаря оказывать дополнительную помощь Украине, а также для других целей, используя активы, конфискованные у Центрального банка Российской Федерации и другие суверенные активы Российской Федерации", - цитирует "Голос Америки"

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, который и внес соответствующий документ на рассмотрение, пояснил, что этот законопроект требует от Белого дома передать Украине замороженные суверенные активы страны-агрессора.

"Нам нужен план скорейшей победы, и этот план должен гарантировать, что США не будут нести это бремя самостоятельно. Именно поэтому я внес на рассмотрение законопроект о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев. Пришло время, чтобы Россия расплачивалась за войну, которую она начала", - отметил Маккол.

Как указывается, конфискованные средства аккумулируются в специальном Фонде поддержки Украины, а "в случае необходимости право собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов переходят к правительству Соединенных Штатов".

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Источник:
unian
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