Зеленский: Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии рекомендовать начать переговоры по членству Украины в Евросоюзе. По его словам, наша страна доказала это, принимая необходимые решения.

Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг – Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной.

Наше государство должно быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы соблюдаем свое слово, развивая государственные институты. Все необходимые решения принимаем. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!