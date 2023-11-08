  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной
В тренде

Зеленский: Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной

Общие новости

По словам главы государства, сегодня вершиться история

Зеленский: Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной

BBC

Новина українською
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии рекомендовать начать переговоры по членству Украины в Евросоюзе. По его словам, наша страна доказала это, принимая необходимые решения.

Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг – Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной.

Наше государство должно быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы соблюдаем свое слово, развивая государственные институты. Все необходимые решения принимаем. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!

Читайте такжеВадим Гутцайт написал заявление об отставке с поста Министра молодежи и спорта Украины
По теме
yellow-arrow
Элина Свитолина сыграет на Australian Open-2024
yellow-arrow
В Конгрессе США поддержали использование замороженных активов РФ в пользу Украины
yellow-arrow
Вадим Гутцайт написал заявление об отставке с поста Министра молодежи и спорта Украины
Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде