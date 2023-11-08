Зеленский: Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной
По словам главы государства, сегодня вершиться история
BBC
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Еврокомиссии рекомендовать начать переговоры по членству Украины в Евросоюзе. По его словам, наша страна доказала это, принимая необходимые решения.
Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг – Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной.
Наше государство должно быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы соблюдаем свое слово, развивая государственные институты. Все необходимые решения принимаем. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!
Популярное сейчас
- Ребров вызвал 26 футболистов на матч против Италии. Дубинчак и Таловеров попали в заявку
- “От плохого к худшему”. Заголовки испанских спортивных газет после матча Шахтера с Барсой
- ВСУ за минувшие сутки уничтожили 126 единиц вражеской техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Под Киевом взорвался помощник Залужного. Главнокомандующий ВСУ уже отреагировал
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО