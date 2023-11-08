Элина Свитолина сыграет на Australian Open-2024
Украинка может провести ещё несколько турниров
Getty Images / Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина планирует начать тренировочный процесс в ближайшее время.
"Уже через одну-две недели начну тренировку, очень этого жду, ведь два месяца ничего такого не делала на корте", – отметила теннисистка.
Элина рассказала, что будет выступать на Australian Open, но пока неизвестно, будет ли ее первый турнир по возвращении, возможно ли, она примет участие еще в каких-либо соревнованиях.
Также теннисистка высказалась и об участии в Олимпиаде.
"Я общалась по поводу (квалификации на Олимпиаду и необходимости сыграть определенное количество матчей за сборную Украины), мне ответили, что поскольку у меня уже есть медаль, то не надо (квота). Но я планирую играть за сборную Украины, у меня это стоит". в планах", – добавила Свитолина.
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