Элина Свитолина сыграет на Australian Open-2024

Первая ракетка Украины Элина Свитолина планирует начать тренировочный процесс в ближайшее время.

"Уже через одну-две недели начну тренировку, очень этого жду, ведь два месяца ничего такого не делала на корте", – отметила теннисистка.

Элина рассказала, что будет выступать на Australian Open, но пока неизвестно, будет ли ее первый турнир по возвращении, возможно ли, она примет участие еще в каких-либо соревнованиях.

Также теннисистка высказалась и об участии в Олимпиаде.

"Я общалась по поводу (квалификации на Олимпиаду и необходимости сыграть определенное количество матчей за сборную Украины), мне ответили, что поскольку у меня уже есть медаль, то не надо (квота). Но я планирую играть за сборную Украины, у меня это стоит". в планах", – добавила Свитолина.