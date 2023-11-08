Рух U19 - Мидтьюлланн U19 0:4. Обзор матча и видео голов

Рух U-19 уступило Мидтьюлланну, львовская команда потерпела поражение в первом матче 2 раунда Юношеской лиги УЕФА со счетом 0:4. Матч проходил в польской Сталовой Воле.

Один гол наша команда пропустила в первом тайме и еще 3 после перерыва. Ответный матч состоится 29 ноября, в Дании.

Теперь для выхода в плей-офф, львовской команде нужно отыграть гандикап в четыре мяча.

Юношеская Лига чемпионов УЕФА. Второй раунд.

Голы:Гогорза, 17, С. Ихеаначо, 57, 70, Кристьянсон, 84

Рух - Мидтьюлланн 0:4