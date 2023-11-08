Рух U19 - Мидтьюлланн U19 0:4. Обзор матча и видео голов
В ответном матче придется хорошо поработать
Фото: ФК Рух / Автор невідомий
Рух U-19 уступило Мидтьюлланну, львовская команда потерпела поражение в первом матче 2 раунда Юношеской лиги УЕФА со счетом 0:4. Матч проходил в польской Сталовой Воле.
Один гол наша команда пропустила в первом тайме и еще 3 после перерыва. Ответный матч состоится 29 ноября, в Дании.
Теперь для выхода в плей-офф, львовской команде нужно отыграть гандикап в четыре мяча.
Юношеская Лига чемпионов УЕФА. Второй раунд.
Голы:Гогорза, 17, С. Ихеаначо, 57, 70, Кристьянсон, 84
Рух - Мидтьюлланн 0:4
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
08.11.2023 в 17:29
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