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Рух U19 - Мидтьюлланн U19 0:4. Обзор матча и видео голов

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В ответном матче придется хорошо поработать

Рух U19 - Мидтьюлланн U19 0:4. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Рух / Автор невідомий

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Рух U-19 уступило Мидтьюлланну, львовская команда потерпела поражение в первом матче 2 раунда Юношеской лиги УЕФА со счетом 0:4. Матч проходил в польской Сталовой Воле.

Один гол наша команда пропустила в первом тайме и еще 3 после перерыва. Ответный матч состоится 29 ноября, в Дании.

Теперь для выхода в плей-офф, львовской команде нужно отыграть гандикап в четыре мяча.

Юношеская Лига чемпионов УЕФА. Второй раунд.

Голы:Гогорза, 17, С. Ихеаначо, 57, 70, Кристьянсон, 84

Рух - Мидтьюлланн 0:4

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Рух U19 (Львов)
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Комментарии
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
08.11.2023 в 17:29
Рух u19 в такому складі - це посередня команда і на рівні чемпіонату України. Іншого результату і не могло бути
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Комментарии 1
Б_РУХ_Т (Вислобоки)
08.11.2023 в 17:29
Рух u19 в такому складі - це посередня команда і на рівні чемпіонату України. Іншого результату і не могло бути
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0
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