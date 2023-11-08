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Александр Усик не вошел в топ-10 рейтинга лучших боксеров по версии BoxRec

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Украинец расположился на 14 строчке

Александр Усик не вошел в топ-10 рейтинга лучших боксеров по версии BoxRec

Фото: USYK17

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Портал BoxRec составила свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р).

В топ-10 не вошел украинец Александр Усик, что стало большой неожиданностью. Возглавил рейтинг абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Рейтинг Р4Р от BoxRec:

1. Теренс Кроуфорд

2. Сауль Альварес

3. Наоя Инуэ

4. Джервонта Дэвис

5. Дэвин Хэйни

6. Эммануэль Наваррете

7. Крис Юбэнк-младший

8. Шакур Стивенсон

9. Теофимо Лопес

10. Хуан Эстрада

...

14. Александр Усик

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Александр Усик
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