Александр Усик не вошел в топ-10 рейтинга лучших боксеров по версии BoxRec
Украинец расположился на 14 строчке
Фото: USYK17
Портал BoxRec составила свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р).
В топ-10 не вошел украинец Александр Усик, что стало большой неожиданностью. Возглавил рейтинг абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.
Рейтинг Р4Р от BoxRec:
1. Теренс Кроуфорд
2. Сауль Альварес
3. Наоя Инуэ
4. Джервонта Дэвис
5. Дэвин Хэйни
6. Эммануэль Наваррете
7. Крис Юбэнк-младший
8. Шакур Стивенсон
9. Теофимо Лопес
10. Хуан Эстрада
...
14. Александр Усик
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