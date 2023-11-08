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Украинские потери на войне минимум в пять раз меньше российских – Зеленский

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Комментарий президента Украины

Украинские потери на войне минимум в пять раз меньше российских – Зеленский

president.gov.ua

Новина українською
Новина українською

Россияне должны покинуть Украину, это реальный способ остановить войну. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду, 8 ноября, по видеосвязи на конференции Reuters Next, пишет Интерфакс.

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"Прежде всего, россияне должны выйти, потому что это реальный способ остановить войну. Они должны выйти, и после этого мы можем начать дипломатическую платформу или путь к тому, как закончить войну".

"Некоторые лидеры говорят, что Россия вчетверо больше, но вы должны знать: я не могу делиться с вами нашими потерями, однако могу сказать, что их на сегодня минимум в пять раз меньше".

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Источник:
Interfax
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