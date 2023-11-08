Украинские потери на войне минимум в пять раз меньше российских – Зеленский
Комментарий президента Украины
president.gov.ua
Россияне должны покинуть Украину, это реальный способ остановить войну. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду, 8 ноября, по видеосвязи на конференции Reuters Next, пишет Интерфакс.
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"Прежде всего, россияне должны выйти, потому что это реальный способ остановить войну. Они должны выйти, и после этого мы можем начать дипломатическую платформу или путь к тому, как закончить войну".
"Некоторые лидеры говорят, что Россия вчетверо больше, но вы должны знать: я не могу делиться с вами нашими потерями, однако могу сказать, что их на сегодня минимум в пять раз меньше".
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