Украинские потери на войне минимум в пять раз меньше российских – Зеленский

Россияне должны покинуть Украину, это реальный способ остановить войну. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду, 8 ноября, по видеосвязи на конференции Reuters Next, пишет Интерфакс.

"Прежде всего, россияне должны выйти, потому что это реальный способ остановить войну. Они должны выйти, и после этого мы можем начать дипломатическую платформу или путь к тому, как закончить войну".

"Некоторые лидеры говорят, что Россия вчетверо больше, но вы должны знать: я не могу делиться с вами нашими потерями, однако могу сказать, что их на сегодня минимум в пять раз меньше".