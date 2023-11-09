  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Более тысячи убитых оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
В тренде

Более тысячи убитых оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Общие новости

За минувшие сутки было уничтожено 148 единиц техники

Более тысячи убитых оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 09.11.23.
За среду, 08 ноября, было ликвидировано еще 1080 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 308720 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 148 единиц техники и вооружения. В частности, 15 танков и 36 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5316 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 10014 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 7475 (+36) ед,
  • РСЗО - 875 (+3) ед,
  • средства ПВО - 577 (+5) ед,
  • самолетов - 322 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5593 (+26) ед,
  • крылатые ракеты - 1557 (1) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9853 (+39) ед,
  • специальная техника - 1059 (+5) ед.
Читайте также В Конгрессе США поддержали использование замороженных активов РФ в пользу Украины
По теме
yellow-arrow
Заря – Маккаби. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
yellow-arrow
Лунин помог Реалу выйти в плей-офф ЛЧ, выбор Реброва и сенсация в Копенгагене. Главные новости 8 ноября
yellow-arrow
Арсенал - Севилья. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде