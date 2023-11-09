Более тысячи убитых оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За минувшие сутки было уничтожено 148 единиц техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 09.11.23.
За среду, 08 ноября, было ликвидировано еще 1080 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 308720 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 148 единиц техники и вооружения. В частности, 15 танков и 36 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 5316 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 10014 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 7475 (+36) ед,
- РСЗО - 875 (+3) ед,
- средства ПВО - 577 (+5) ед,
- самолетов - 322 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5593 (+26) ед,
- крылатые ракеты - 1557 (1) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9853 (+39) ед,
- специальная техника - 1059 (+5) ед.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шесть команд - в плей-офф. Турнирная ситуация во всех группах Лиги чемпионов
- Андрей Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ против Браги
- Барселона ищет замену Левандовскому – СМИ
- Под Киевом взорвался помощник Залужного. Главнокомандующий ВСУ уже отреагировал
- Форвард Металлиста 1925 и бывший парень Влады Седан объявил о том, что стал отцом. ФОТО
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн