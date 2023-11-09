Более тысячи убитых оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 09.11.23.

За среду, 08 ноября, было ликвидировано еще 1080 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 308720 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 148 единиц техники и вооружения. В частности, 15 танков и 36 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 5316 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 10014 (+18) ед,

артиллерийских систем - 7475 (+36) ед,

РСЗО - 875 (+3) ед,

средства ПВО - 577 (+5) ед,

самолетов - 322 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5593 (+26) ед,

крылатые ракеты - 1557 (1) ед,

корабли / катера - 20 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9853 (+39) ед,

специальная техника - 1059 (+5) ед.