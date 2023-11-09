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"Использовано 96%". Белый Дом об объемах остатков помощи для Украины

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Минобороны имеет примерно до 1,1 миллиарда долларов для пополнения запасов к зиме

"Использовано 96%". Белый Дом об объемах остатков помощи для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

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Около 96% безопасности, экономической и гуманитарной помощи, которую Соединенные Штаты выделили для Украины - уже использовано. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в Белом доме в среду, 8 ноября.

"Если считать от общей суммы средств, которые были предоставлены Украине с начала войны, а это более 60 миллиардов долларов, и это не только помощь в сфере безопасности, это экономическая, финансовая помощь и гуманитарная помощь - мы использовали примерно 96% того, что осталось", - говорит Джон Кирби.

Он призвал Конгресс США одобрить запрос на дополнительную помощь для Украины. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, использовано более 90% средств для помощи по безопасности для Украины.

"Минобороны имеет примерно до 1,1 миллиарда долларов для пополнения запасов к зиме. Итак, эта взлетно-посадочная полоса становится короче, и поэтому нам нужно одобрить этот дополнительный запрос", - добавил Кирби.

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Источник:
holosameryky
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