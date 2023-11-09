Офицеру, который подарил гранаты помощнику Залужного, сообщено о подозрении

Государственное бюро расследований сообщило подозрение офицеру из Аппарата Главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову.

В сообщении ГБР фамилия фигуранта дела не указывается. В то же время источники в правоохранительных органах ранее сообщали, что речь идет о полковнике Тимченко.

"Установлено, что офицер приобрел без соответствующего на это разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51A2" и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю его дня рождения", - сообщает ГБР.

В ГБР отмечают, что этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств. Еще две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета, где они были изъяты работниками правоохранительных органов.

Офицеру сообщено о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ).

Гибель помощника Залужного - что известно

6 ноября 2023 года во время распаковки подарка произошел подрыв гранаты, в результате чего Геннадий Частяков погиб.

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщала, что по версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством.