Зеленский назвал главные шаги для окончания горячей стадии войны

Украине для окончания горячей стадии войны нужно восстановление территориальной целостности, прав и свобод граждан. Другая стадия войны - это восстановление справедливости.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Все закончится миром, но не нашим миром с Россией - она просто его не хочет. Она представляет мир по-своему. А мы представляем его как независимое, свободное, европейское государство. Поэтому только восстановление территориальной целостности, восстановление прав и свобод людей, восстановление суверенитета - это главные принципы окончания этой горячей стадии войны, а затем - восстановление справедливости", - заявил он.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не пойдет на уступки. Впрочем, он не отрицает, что такие предложения звучат.

"Есть такие голоса, есть такие предложения. Но этот зверь на этом не остановится. Потому что его политика ничем не отличается от политики прожорливого нацизма. Поэтому мы должны бороться. Поэтому люди в мире должны осознавать: если мы будем жертвами, то мы будем не последними", - подчеркнул президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что сегодня невозможно говорить о каких-либо отношениях с Россией, поэтому этот вопрос стоит отдать на усмотрение будущих поколений.

"Это будет зависеть от того, как Россия закончит эту войну. Выйдет ли она с нашей территории самостоятельно, будут ли готовы их поколения просить прощения, будет ли восстановлена справедливость через приговоры суда", - отметил Зеленский.

Стоит отметить, что Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения, но сейчас они "на паузе". Украинская власть отмечает, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.