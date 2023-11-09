Анна Рыжикова вошла в комиссию по развитию World Athletics
Она утверждена на 4 года
Фото: TCH
Украинская призерка ЧЕ Анна Рыжикова вошла в комиссию по развитию Мировой атлетики (World Athletics). Состав этой комиссии утвержден на период с 2023 по 2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба World Athletics.
Председателем стал участник Олимпиады-1988 Фрэнсис Доду из Ганы.
Назначением этой комиссии является поддержка роста, развития и управление легкой атлетикой на всех уровнях спорта в соответствии со Всемирным планом легкой атлетики на 2022-2030 годы.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Карпаты хотят вернуть своего бывшего игрока. Сейчас он выступает в Шахтере
- Заря – Маккаби. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Анчелотти: Лунин помог нам выиграть игру, потому что он сделал решающий сейв с пенальти
- Марина Бех-Романчук приступила к подготовке к новому сезону
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн