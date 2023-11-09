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Анна Рыжикова вошла в комиссию по развитию World Athletics

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Она утверждена на 4 года

Анна Рыжикова вошла в комиссию по развитию World Athletics

Фото: TCH

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Украинская призерка ЧЕ Анна Рыжикова вошла в комиссию по развитию Мировой атлетики (World Athletics). Состав этой комиссии утвержден на период с 2023 по 2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба World Athletics.

Председателем стал участник Олимпиады-1988 Фрэнсис Доду из Ганы.

Назначением этой комиссии является поддержка роста, развития и управление легкой атлетикой на всех уровнях спорта в соответствии со Всемирным планом легкой атлетики на 2022-2030 годы.

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Анна Рыжикова
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